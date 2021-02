Spopola la "variante giamaicana": scoperta un'altra coltivazione, arrestato un 28enne con 10 kg di marijuana

CATTOLICA - Chiamatela variante giamaicana. Quella che ormai si sta consolidando, in tempi di Covid, come metodo di approvvigionamento fai-da-te del fumo: una serra casalinga di marijuana ricavata in garage o nel sottoscala. Cinque casi (con relativi arresti e sequestri) in meno di un mese concentrati sul confine tra Marche e Romagna.

Domenica si è registrato l’ultimo caso in ordine di tempo: nella mattinata, a Riccione, i carabinieri della Stazione di Saludecio, aiutati da quelli della locale stazione, hanno arrestato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, N. M., cattolichino incensurato di 28 anni, residente a Riccione e ufficialmente disoccupato. Le indagini successive hanno permesso di scoprire all’interno della sua abitazione una serra con 43 piante di marijuana e un cospicuo raccolto già pronto alla vendita al dettaglio.

Dieci chili, 43 piante

I militari, arrivati all’uomo grazie all’incessante attività di controllo del territorio e di indagini finalizzate a contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti, a seguito dei recenti arresti e dopo aver raccolto indizi circa l’ennesima attività di spaccio, hanno chiesto ed ottenuto dalla Procura della Repubblica, un decreto di perquisizione che ha consentito di accedere all’interno della sua abitazione. I militari, al loro arrivo, hanno passato in rassegna ogni centimetro dell’appartamento fino a scovare nel vano seminterrato una serra artigianale, curata di tutto punto, accanto alla quale l’uomo aveva sistemato anche un posto letto. Casa e bottega (verde). All’interno della serra i carabinieri hanno recuperato ben 43 piante di marijuana ed alcuni barattoli che custodivano le infiorescenze già raccolte e pronte per la cessione. Lo stupefacente, dal peso complessivo utile di circa 10 kg, è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo, dichiarato in arresto, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento, prevista per ieri mattina nel Tribunale di Rimini.

