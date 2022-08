PESARO - A casa un bazar di droghe, dall’hashish fino all’ecstasy color fucsia. In manette un senegalese di 27 anni. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dal personale della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Pesaro, ha portato, nel pomeriggio di venerdì, all’arresto di un cittadino di 27 anni di origini senegalesi, da alcuni anni regolarmente residente a Pesaro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Spaccio di stupefacenti a Fososmbrone

Il giovane era già stato indagato in stato di libertà nei primi mesi dell’anno poiché ritenuto responsabile della conduzione di una attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hascisc nonché di aver realizzato un tentativo di estorsione ai danni di altro soggetto straniero. Tenuto d’occhio dagli agenti diretti da Eleonora Cognigni, nel corso della successiva attività d’indagine la locale Procura ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale al quale, dopo alcuni servizi di appostamento, gli investigatori hanno dato esecuzione nel pomeriggio di venerdì.

Il sequestro

Le operazioni hanno permesso di rinvenire e sequestrare, all’interno del monolocale occupato dal senegalese, abilmente occultati sotto ad un mobile, 115 grammi circa di hascisc, 6 grammi circa di marijuana nonché alcune pasticche di ecstasy di colore fucsia. E’ stato inoltre rinvenuto e sequestrato il classico, e necessario per la suddivisione della sostanza, bilancino elettronico di precisione, materiale per il frazionamento e confezionamento, nonché la somma di euro 100 ritenuta provento dello spaccio. Per questi motivi l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle locali celle di sicurezza. Ieri il Giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto emettendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Vista la richiesta di termini a difesa formulata dal difensore il processo è stato rinviato.