Si rompe l'acquedotto, rubinetti a secco in tutta la città nel giorno più caldo. Distribuzione di acqua potabile: ecco dove

PESARO - Allarme rosso a Pesaro, che da poco dopo le 14 è rimasta compeltamente all'asciutto dopo una una rottura della condotta principale dell'acquedotto. Niente acqua e proprio in uno dei giorni più caldi dell'anno. Fino a quando? Per ora non si sa, tanto che sono state organizzate distribuzioni di acqua potabile sia da parte di Marche Multiservizi che della Protezione civile.

"A causa di un guasto - spiega infatti il Comune - all'Acquedotto principale, dalle 15 di oggi a orario da definire, è prevista l'interruzione della erogazione dell’acqua in tutto il territorio del Comune di Pesaro. Dalle 14.30 Marche Multiservizi allestirà 3 punti per la fornitura di acqua potabile nei parcheggi di: Baia Flaminia, Campus Scolastico, VitriFrigo Arena. La Protezione Civile distribuirà acqua, dalle 15 alle 21 di oggi, nelle seguenti postazioni: via Mario del Monaco (Porto); Foro Boario (Borgo Santa Maria); sede Protezione Civile di via Lombardia (mercato ortofrutticolo Villa San Martino); via Basento, sede Quartiere (Vismara); - piazza Alfieri (Muraglia); pista Polivalente (S.Maria dell'Arzilla); San Decenzio (Pantano).

Inoltre sei squadre della Protezione Civile Pesaro distribuiranno acqua, dalle 15 alle 21 di oggi, nelle seguenti postazioni: - Via Mario del Monaco (Porto), Ex Foro Boario (Borgo Santa Maria), Sede Protezione Civile di via Lombardia (Villa San Martino), Via Basento, sede Quartiere (Vismara), Piazza Alfieri (Muraglia), Pista Polivalente (S.Maria dell’Arzilla), San Decenzio (Pantano).





