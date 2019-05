Scontro, autocisterna si intraversa: feriti e Statale chiusa, arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un grave incidente è da poco avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in zona Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano ma in territorio fanese. L'incidente ha coinvolto un'auto ed un'autocisterna, che si è intraversata bloccando di fatto la strada. Ci sarebbero alcune persone ferite tanto che sarebbe stata allertata l'eliambulanza. Sul posto la Polizia Stradale e la Polizia Locale: il tratto di Statale è stato chiuso.+++++SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO +++++