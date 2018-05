Sbanda con la moto e finisce fuori strada: 25enne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Paura nel pomeriggio poco prima delle 17 per un incidente sulla strada Panoramica del San Bartolo.Un ragazzo 25enne stava viaggiando tra i tornanti in sella alla sua moto quando, per cause ancora di stabilire da parte della Polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo, franando a terra a finendo fuori strada. Immediati i soccorsi da parte del 118, il ragazzo è stato portato all'ospedale San Salvatore di Pesaro, per fortuna in condizioni non particolarmente preoccupanti.