Rolex sfilato dal polso: caccia a due donne su una Fiat 500

PESARO -Si cercano due donne che girerebbero a bordo di una Fiat 500. Il fatto è accaduto in zona Rocca Costanza martedì pomeriggio, quando due donne, descritte di corporatura robusta hanno avvicinato una signora. Hanno messo in atto il loro piano, ovvero far finta di essere vecchi conoscenti e dopo qualche chiacchiera ecco il furto con destrezza.Dal polso è sparito un bell’orologio Rolex del valore di qualche migliaio di euro. La anziana ha denunciato tutto alla Polizia che sta portando avanti le indagini sulla base delle descrizioni della vittima. Descrizione che coincide perfettamente con quella di una donna che in piazzale Carducci non ha abboccato al tranello ma ha presentato denuncia.