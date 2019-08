Gli sfila il prezioso Rolex dal polso: la polizia a caccia del truffatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Pomeriggio movimentato quello di ieri a Pesaro dove un uomo ha denunciato il furto di un Rolex. Non è ancora chiaro come sia avvenuto il colpo nè le circostanze, non si esclude un raggiro che ha visto il possessore del costoso orologio finire vittima del truffatore di turno che con una scusa gli ha strappato il Rolex dal polso facendo poi perdere le sue tracce.L’uomo ha denunciato l’episodio alla polizia e una pattuglia del 113 si è immediatamente diretta sul posto per le ricerche e anche per ricostruire la vicenda. Anche i carabinieri sono stati impegnati per lo stesso motivo: ovvero una serie di allarmi scattati nella zona di Pantano che potevano far supporre dei furti in alcune abitazioni. Ma il sopralluogo che ne è conseguito non ha portato a notare segni di effrazione o altro. Si è trattato dunque di un falso allarme, rientrato dopo gli accertamenti dei carabinieri.