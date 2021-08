Arriva il Presidente Mattarella per la chiusura del Rof: imponenti misure di sicurezza e centro blindato

PESARO - Sarà una visita lampo quella del presidente Sergio Mattarella domenica prossima a Pesaro per il concerto di chiusura del Rof, ma tanto basta per blindare l’intero centro storico con rigorose misure di sicurezza. Le ordinanze sono già state firmate e riguardano sosta, transito e la vendita di bevande.

Inaccessibile

Riassumendo, a partire dal pomeriggio, dalle 16 e fino alle 24 nell’area attorno a piazza del Popolo, dove si sta ultimando in queste ore l’allestimento del palco, sarà vietata la somministrazione, la vendita, la detenzione di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e lattine e ci sarà l’obbligo di somministrare alimenti con piatti e posate “usa e getta” in carta o plastica biodegradabile. La stessa piazza del Popolo sarà di fatto inaccessibile al transito e alla sosta (largo Mamiani) per l’intera giornata dalle 8 alle 24, ma praticamente sarà off limits tutto il centro storico nel perimetro della Ztl. In sostanza nella maggior parte della strade, opportunamente segnalato, sarà di fatto vietato il transito dalle 16 del pomeriggio e fino alle 24, con anche divieto di sosta nei parcheggi consentiti in Zona traffico limitato (per esempio piazza Lazzarini) dalle 12 alle 24.

I provvedimenti, specialmente quello che riguarda il divieto di bottiglie e lattine, fanno seguito alla richiesta della Questura di garantire il sicuro svolgimento dell’evento e scongiurare ogni possibile turbativa relativa all’ordine e la sicurezza pubblica. In questi giorni le forze dell’ordine controlleranno il percorso presidenziale (il presidente Mattarella atterrerà a Rimini e ripartirà subito dopo il concerto) palmo a palmo, sigillando tombini e chiusini, come già in precedenti occasioni, transennando gli accessi che saranno tutti controllati. Allo stesso evento d’altra parte si potrà accedere solo con biglietto, Green pass e documenti d’identità. Ad accogliere il capo di Stato, al termine del suo settennato, le massime autorità. E non mancherà la presenza della senatrice a vita Liliana Segre.

Domenica 22 alle 20.30 il Gala Rossini, non segnerà solo la chiusura del Rof, ma celebrerà anche il 25esimo anniversario del debutto pesarese di Juan Diego Flórez. Michele Spotti dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso.

