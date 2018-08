Rissa coi cocci di bottiglia: arrestato 24enne per tentato omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ora è accusato di tentato omicidio ed era già noto per un fatto di cronaca accaduto una decina di giorni fa. Il caso è quello della, vicino al sottopasso che porta al parco Miralfiore. Ad avere la peggio un 40enne del Gambia colpito alla gola con una bottiglia rotta. L’assalitore, un 24enne senegalese, è un richiedente asilo. Aveva già presentato una prima domanda, ma gli era stata respinta. Ha presentato ricorso ed è dunque in attesa di un responso. E non è tutto perché i poliziotti stanno attendendo l’informativa dei carabinieri rispetto a un fatto di cronaca di una decina di giorni fa. Una rissa a baia Flaminia davanti a Campo di Marte in cui lo stesso senegalese potrebbe essere stato protagonista. Una rissa in cui un giovane di colore, africano, ha ferito in tutto 4 persone, alcuni con dei cocci di bottiglia. Con l’africano che avrebbe ferito quattro persone.