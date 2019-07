Proprietari a pranzo fuori: â€‹i ladri razziano in casa soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Continua l’onda lunga dei furti. E la zona mare è tra le più prese di mira dai ladri. Domenica pomeriggio, in un orario compreso tra le 13 e le 16 c’è stato un altro colpo in appartamento. E’ successo in viale della Vittoria, mentre i proprietari di casa erano fuori, probabilmente per il pranzo. I ladri ne hanno approfittato e hanno quindi forzato il portone di ingresso.Una volta dentro hanno rovistato nei cassetti e negli armadi cercando oggetti preziosi e soldi. Sono quindi riusciti a trovare un portagioie dove hanno preso catenine, anelli e bracciali in oro. Da una prima stima si parla di un valore di circa 6000 euro. Ma non è tutto perché i ladri hanno trovato anche 1500 euro in contanti. Poi se ne sono scappati col bottino. Il furto è stato denunciato alla Polizia che è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.