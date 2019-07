Irruzione dei ladri in quattro villette: la banda in fuga â€‹con denaro e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Ladri a Montarice: raid in quattro villette nella zona di Villa Gigli. Il bottino è di pochi spiccioli e di una scatola con oggetti d’oro all’interno. È accaduto venerdì, nel tardo pomeriggio, e tra i residenti torna l’allarme sicurezza. Secondo quanto dichiarato dalle stesse vittime i furti sono avvenuti quando in casa non era presente nessuno. A causa del caldo afoso in molti hanno lasciato aperte le finestre della propria abitazione, senza preoccuparsi di chiuderle prima di uscire. Una ghiotta occasione per i malviventi, che con facilità ed in maniera indisturbata sono entrati in azione. In poche ore sono riusciti a mettere a soqquadro almeno quattro villette e portare via un po’ di denaro in contante e qualche oggetto prezioso da due di esse. Sono diversi giorni che i residenti del quartiere Montarice lamentano la presenza di persone sospette che girano tra le vie con atteggiamenti del tutto inusuali. Anche nei giorni scorsi qualcuno aveva segnalato tentativi di furto: diversi i proprietari di appartamenti che avevano trovato le finestre danneggiate e le porte forzate. Venerdì, invece, in due abitazioni i ladri sono riusciti a colpire. D’estate la zona di Montarice viene presa di mira da vere e proprie bande che fanno razzia. In passato sono stati registrati svariati furti (erano stati rubati soldi, gioielli, bici e capi di abbigliamento). Nonostante i continui e costanti controlli delle forze dell’ordine i ladri riescono a colpire, dimostrando una certa esperienza.