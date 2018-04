Piomba su tre auto in sosta e le danneggia: caccia al furgone pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Dandolo, a Pantano, un furgone ha centrato tre auto in sosta. Un filotto che ha provocato diversi danni ma il mezzo non si è fermato e ha proseguito. Sul posto la polizia locale per accertamenti e risalire al conducente del mezzo pirata.