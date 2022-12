PESARO Bike hub e parcheggio biciclette alla stazione ferroviaria: in primavera l’affidamento dei lavori e il cantiere. Si tratta di uno spazio custodito a pagamento al servizio dei parcheggi scambiatori che saranno realizzati a sud della stazione ferroviaria. La superficie del deposito custodito sarà di 54 metri quadrati (per un’altezza di 4 metri), prevede una struttura portante in acciaio, elementi di tamponamento in vetro e copertura in lamiera, illuminazione interna ed esterna.



Il passo avanti



E’ stato pubblicato sull’albo pretorio l’affidamento dell’incarico per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione, direzione lavori e contabilità. Facciamo un passo indietro, perché l’intervento ricade nell’accordo stipulato tra Comune di Pesaro e Rete Ferrovie “Per il riordino funzionale e la riqualificazione della stazione di Pesaro”, che prevede l’investimento di 8 milioni di euro da parte della società della Rfi e 1,4 da parte del Comune. All’interno del progetto Sprint rientra anche l’Intervento per il “Recupero edificio Locomotive Ferrovie dello Stato.”, che prevede di creare un polo aggregativo e scambiatore destinato a ciclisti e cicloamatori e punto di scambio auto/mezzo pubblico/bici per la sua posizione strategica, in termini di mobilità sostenibile intermodale. In adiacenza al sopraddetto edificio Locomotive, è presente un piccolo prefabbricato in lamiera oggi in totale stato di abbandono e in condizioni precarie per cui si rende necessario prevederne la rimozione. Al suo posto il Comune intende realizzare un nuovo edificio in acciaio e vetro, da destinare a deposito per parcheggio biciclette ad implementazione delle attrezzature a servizio della mobilità.



La dotazione



«E’ un progetto importante – spiega l’assessore Riccardo Pozzi – che permetterà alla città di avere un parcheggio funzionale e sicuro vicino alla stazione. Vogliamo incentivare la mobilità sostenibile. In primavera l’affidamento dei lavori e poi entro l’estate l’avvio dei cantieri». L’approvazione del progetto è finalizzata alla partecipazione al bando pubblico al fine della partecipazione al bando della Regione Marche per la concessione dei Contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina attraverso l’attrezzaggio delle aree di sosta.



I costi



«Il quadro economico dell’intervento prevede una spesa dell’importo complessivo di 130.000 euro di cui 90.000,00 per lavori (comprensivi dei costi complessivi per la sicurezza e dei lavori in economia), e 40.000 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Per il bike hub il costo stabilito è di 680mila euro.



Il tetto



«L’importo massimo a conclude l’assessore Riccardo Pozzi - messo a finanziamento Regionale è di 80.000 euro, mentre i restanti 50.000 saranno finanziati dall’Amministrazione comunale. La redazione del progetto costerà 11.344,40 euro.