Non solo al parco: scatta â€‹il blitz anti droga anche in centro

PESARO - Stretta antidroga non solo al parco Miralfiore ma anche per largo Miccichè, la zona tra il liceo classico Mamiani e piazzale Matteotti, in pieno centro. Gli accertamenti sono iniziati ieri pomeriggio nel corso di un’operazione interforze tra Polizia di Stato e i nuclei cinofili della Guardia di Finanza. Il bilancio di ieri parla di un ragazzo fermato alla stazione ferroviaria con pochi grammi di eroina per uso personale. Ma anche di un minorenne riaffidato ai genitori dopo esser stato trovato in possesso di stupefacente. Una cinquantina di persone controllate tra parco e piazzali varie tra cui anche piazzale Matteotti che è stato passato al setaccio, in particolare nelle piccole aiuole e spazi verdi. Sono stati trovati pochi grammi di stupefacente, soprattutto marijuana. E sono state identificate alcune persone.