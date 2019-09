Insapona ben bene i panni e li lascia nella fontana del salotto nobile della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Hanno fatto il bucato nella fontana di piazza Lazzarini con vista sul teatro Rossini, più che il salotto buono quello nobile della città che accoglie il pubblico del Rof, delle prime e dei concerti. E' successo in tarda mattinata. Una donna, probabilmente una nomade di quelle che stazionano quotidiamente in zona, ha messo i panni in ammollo nell'acqua della fontana. Indumenti vari: li ha lavati ben bene anche con il detersivo e poi li ha lasciati immersi come una brava casalinga. A quel punto qualche residente, indignato, ha chiamato le forze dell'ordine segnalando il fatto. Ma siccome tra pattuglie mancanti e altro nessuno arrivava, hanno postato la foto su Facebook. Miracolo dei social: appena comparsa l'immagine tra i diluvi di commenti che stavano piovendo è arrivata una pattuglia della polizia a recuperare il bucato.