The Voice senior, il pesarese Mario Aiudi (83 anni) incanta la giuria e duetta con Gigi D'Alessio

PESARO - È arrivato quasi in punta di piedi sul palco della trasmissione The Voice senior in onda su RaiUno, ma poi con la sua voce ha conquistato tutti i giurati, tanto che Gigi D'Alessio ha voluto duettare con lui, interprentando “My way” di Frank Sinatra: «Ho vissuto in America e ho avuto l'onore di cantare con frank», ha raccontato con semplicità davanti alle telecamere Mario Aiudi, 83 anni, di Pesaro. Lasciando tutti a bocca a perta.

The Voice senior, applausi per il pesarese Mario Aiudi (83 anni)

Mario Aiudi ha interpretando un pezzo swing ed i primi a girarsi per conoscerlo sono stati I ricchi e poveri, seguiti da Clementino e da Loredana Bertè, affiancata per l'occasione da Marcella Bella. Tutti sorpresi nel sentire l'83enne interpretare magistralmente il pezzo portato sul palco dopo la presentazione di Antonella Clerici. Applausi al termine dell'esibizione, con i giurati commossi quando Mario ha raccontato le traversie della sua lunga vita: «Sono cresciuto in orfanotrofio, poi sono andato in America e lì ho avuto l'onore di conoscere Frank Sinatra, con il quale ho cantato». Poi il rientro a Pesaro, dove ha continuato a coltivare la grande passione per la musica e il canto.

Angela Brambati si è avvicinata e gli ha chiesto dolcemente se poteva dargli un bacio e lui ha risposto: «Visto che me lo hai chiesto deciso di stare con voi, Ricchi e Poveri». Mario Aiudi dunque è ufficialmente in squadra. E vedremo come finirà.