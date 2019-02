Magnini festeggia il compleanno ​con Giorgia sui social e in televisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lo scatto che Giorgia Palmas ha affidato ai social per festeggiare, ieri, i 37 anni di Filippo Magnini. Ma un’altra super torta è arrivata per il campione pesarese ieri pomeriggio nel corso della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin dove Re Magno era ospite insieme alla sua compagna. I due sono apparsi raggianti. Poi a domanda diretta della Toffanin sui rumors che vorrebbero la Palmas in dolce attesa, Filippo risponde che no, non è ancora successo. «Siamo già una famiglia» dice la Palmas. Poi il momento della lettera, con foto della coppia che si succedono nello schermo. Lettere da parte di Giorgia al suo Fili. «Sorridi sempre Fili, ti meriti tutto». Impossibile per lui trattenere lacrime di gioia e commozione. Sorpresa finale: Giorgia finge di aver dimenticato qualcosa in camerino e rientra in studio con la torta di compleanno.