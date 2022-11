«Ciao Marco»: la città e il mondo del basket si stringono intorno alla famiglia Piccoli

PESARO - C’erano tutti oggi nella chiesa di Villa San Martino per l’ultimo saluto a Marco Piccoli, il tifoso per eccellenza del basket cittadino. Un omaggio che lo avrebbe commosso, con il patron Valter Scavolini, gli amici dell’Inferno biancorosso che hanno portato in spalla il suo feretro e ancora Walter Magnifico e Ario Costa, stretti intorno alla sua famiglia e al figlio Erik.

Marco aveva solo 59 anni, anche se era già nonno, e al di là del suo ruolo di capo tifoseria era un uomo buono e generoso a cui tutti volevano bene. Il rito funebre è stato officiato da don Lorenzo Volponi Funerali Marco Piccoli Chiesa Villa San Martino

All’uscita dalla chiesa cori e un lungo applauso hanno accompagnato la bara diretta poi al cimitero per la sepoltura. Grande commozione tra tutti coloro che hanno messo al collo la bandiera della sua amata Vuelle che da oltre un anno non poteva raggiungere al palas ne in trasferta. da quando un ictus lo aveva colpito Marco non era più uscito dal centro di riabilitazione e solo qualche giorno prima di morire era stato trasferito all’ospedale.