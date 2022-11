PESARO - Ladri in azione nel fine settimana. Hanno agito nel tardo pomeriggio di sabato e di domenica prendendo di mira alcune abitazioni comprese nel rione tra via Giolitti e via Lubiana, ma anche appartamenti nella zona di Pantano. Almeno tre colpi sono stati messi a segno, altri invece sono andati a vuoto.

I ladri hanno scelto abitazioni in quel momento senza i proprietari con la sicurezza di agire senza che nessuno fosse presente in casa. Al rientro sono stati trovati segni di effrazione all’ingresso e mobili e cassetti in disordine. I malviventi hanno agito in rapida successione muovendosi velocemente per non essere visti: cercavano gioielli e soldi e hanno preso scatole e portagioie alla rinfusa per poi aprirli senza correre rischi una volta allontanatisi. Le vittime hanno sporto denuncia.

La Vigilar ha invece sventato un furto ai danni di un chiosco a Chiusa di Ginestreto. All’una della notte a cavallo tra domenica e lunedì la centrale operativa della vigilanza privata ha ricevuto una segnalazione di allarme dal chiosco “Lo spuntino” nella zona industriale di Chiusa di Ginetreto. Dalle immagini scattate dal sistema di allarme installato, l’operatore ha notato un individuo mascherato all’interno del chiosco. Il sistema d’allarme di ultima generazione è dotato di sensori con fotocamera che, allo scattare dell’allarme, iniziano a scattare fotogrammi anche al buio e ad inviarli alla centrale operativa che, in meno di 9 secondi, è in grado di escludere falsi allarmi ed agire di conseguenza in modo tempestivo riducendo i tempi d’intervento. E’ un sistema intelligente “pet immune” che ignora gli animali fino a 50 cm di altezza e 20 kg di peso. L’altra notte sono state subito attivate due pattuglie di pronto intervento Vigilar e le forze dell’ordine. Le pattuglie Vigilar, arrivano sul posto in pochissimi minuti, hanno messo in fuga i due soggetti che si sono allontanati a bordo di un furgone Ducato bianco. Successivamente sono arrivati sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e il titolare dell’attività commerciale riscontrando che nulla è stato asportato.