Indagine lampo: il rapinatore della farmacia incastrato dalle telecamere

PESARO - In farmacia è entrato coperto, ma la sua immagine è stata catturata da alcune videocamere nel circondario: al termine di una “indagine lampo” della Squadra mobile della Polizia di Pesaro è stato identificato e denunciato un pesarese 40enne, incensurato, ritenuto responsabile di una rapina aggravata dall’uso di un’arma.Le indagini avviate con grande tempestività dagli uomini della Squadra Mobile, che si sono avvalsi anche delle immagini registrate dalle numerose telecamere di sorveglianza sia pubbliche che private presenti in zona, hanno in breve consentito di risalire al 40enne in questione, con problemi di tossicodipendenza, gravemente sospettato di essere l’autore del reato. E' sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che ha consentito di acquisire ulteriori elementi a suo carico.Il soggetto in questione, interrogato dagli investigatori alla presenza del suo legale, ha infine ampiamente ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato.