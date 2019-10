Incappucciato con il coltello minaccia cliente e cassiera per ripulire la farmacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Coltello verso la cliente e la cassiera, a volto coperto e poche parole. “Dai Dai, dammi i soldi su”. È la minaccia che la direttrice della farmacia comunale di via Fratelli Dandolo si è sentita intimare da un rapinatore solitario. Il fatto è successo intorno alle 12,10. Pochi attimi, ma molto concitati come racconta la direttrice.“Erano da poco passate le 12 quando stavamo servendo una cliente. Un uomo è entrato dalla porta posteriore a volto coperto da passamontagna e occhiali e si è diretto alla cassa. Ha estratto un coltello e lo ha puntato in aria, verso una cliente che per fortuna non si è accorta di avere la lama vicina. Ha detto di dargli i soldi. Ho preso quello che avevo, lui ha arraffato un mazzetto di contanti ed è scappato a piedi dall’entrata secondaria”. Appena scappato, è stato dato l’allarme alla Polizia che è intervenuta sul posto con la Volante e la Polizia scientifica. La farmacia è dotata di telecamere di videosorveglianza e grazie ai tecnici sono stati isolati i momenti in cui si vede arrivare il rapinatore.