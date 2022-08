Pesaro, il furgone si ribalta dopo lo schianto con l'auto: due feriti, uno incastrato tra le lamiere

PESARO - Un grave incidente è avvenuto quesata mattina in via dei Cacciatori a Pesaro: il bilancio è di due persone ferite portate all'ospedale San Salvatore.

L'allarme è partito intorno alle 10,45 da via dei Cacciatori dove, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, si sono scontrati frontalmente un'auto ed un furgone. Quest'ultimo ha finito per ribaltarsi, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dalla lamiere. Sia lui che l'uomo alla guida dell'auto sono stati portati al San Salvatore.