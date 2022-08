Controesodo da incubo nelle Marche: code e rallentamenti sull'autostrada A14

ANCONA - Che sarebbe stata una giornata difficile sul piano viabilità, era prevedibile e previsto: traffico in tilt per il controesodo soprattutto sull'autostrada A14 che attraversa le Marche. Era stata segnalata una coda di 5 km tra Loreto e Ancona sud in direzione Nord, causata da un incidente stradale. Al momento è stata risolta ma sono ancora presenti code e rallentamenti Segnalati anche rallentamenti a tratti, dovuti al traffico intenso, più a sud (nel tratto più spesso soggetto a contrattempi) tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio. Viabilità difficioltosa anche al confine nord della Regione: auto in coda sono segnalate, verso nord, anche in Romagna.

++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++