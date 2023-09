PESARO - Si sente quasi un miracolato il notaio Filippo Sanchini, uno dei più giovani professionisti pesaresi del settore, rimasto coinvolto ieri in un serio incidente di moto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Invece se la caverà con qualche costola rotta.

Per questo il professionista, che giusto oggi compirà 34 anni, considera il modo in cui è riuscito a cavarsela un regalo di compleanno anticipato tranquillizzando tutti con un post.

Scrive Sanchini: «Moto distrutta e giretto in eliambulanza fino ad Ancona, però mi sento di aver ricevuto dalla vita un regalo per i miei 34 anni con un giorno d’anticipo. Poteva andare molto peggio, ma alla fine me la sono cavata con qualche costola fratturata e un dito rotto, tutte cose che si possono sistemare in fretta. La vita non smette di sorprendermi, nemmeno oggi con questo regalo. In questo momento, dove sono ancora piuttosto frastornato per l’accaduto, sto prendendo ancora più consapevolezza di quanto siamo fortunati e di quante cose belle ci sono in giro. Un po’ di tempo per rimettermi in forma e poi tornerò a fare mille cose come sempre, non temete». L’incidente, autonomo senza altri mezzi coinvolti, è avvenuto ieri alle 13 nella zona di Fano sud. Sul posto la Polstrada.