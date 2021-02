Paura in casa per l'incendio scoppiato nella canna fumaria: tetto distrutto, famiglia sgomberata

PESARO - Il fumo, le fiamme, il tetto in legno divorato dal fuoco. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito in un incendio che ha coinvolto una casa bifamiliare a Villa Betti. L’appartamento ora è inagibile, semidistrutto. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata poco prima dell’ora di pranzo quando è stato dato l’allarme ai vigili del fuoco. Da Pesaro sono partiti 11 uomini e diversi mezzi perché le fiamme erano alte e tutta l’abitazione rischiava di essere avvolta dal fuoco.

All’interno c’erano una famiglia con mamma e papà e due figli. Poi la nonna. Sono stati tutti fatti evacuare. Nessuno è rimasto intossicato, ma i danni alla casa sono davvero ingenti. Ma la copertura è praticamente quasi tutta compromessa. Secondo una prima analisi tutto potrebbe essere partito dalla canna fumaria per poi essersi propagato nel sottotetto. Il soffitto è stato completamente divorato dal fuoco e le fiamme hanno intaccato l’appartamento immediatamente sotto.

