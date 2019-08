Incasso della partita rubato senza effrazioni: Vis, sospetti interni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto allo stadio, i ladri svuotano i cassetti della società. Anzi forse bisognerebbe parlare di un nemico all'interno delle Mura della società. E’ successo nel tardo pomeriggio di domenica , in via Simoncelli, negli uffici amministrativi dello Stadio Tonino Benelli. Qui il ladro ha atteso la fine della partita e poi ha colpito. Ma i dirigenti della VIS Pesaro hanno denunciato l'accaduto solamente ieri. Prima hanno voluto fare delle valutazioni interne. Una volta dentro sono stati aperti i cassetti dove c'erano ben 6300 euro in contanti.Ovviamente li hanno presi a colpo sicuro fino all’ultimo centesimo e sono scappati. I dirigenti della società si sono accorti e hanno dato l’allarme alla polizia che è intervenuta sul posto con la Volante per cercare di chiarire la dinamica del furto. Una dinamica chiara per la dirigenza come spiega il direttore generale della vis Pesaro Vlado Borozan. " non risulta vano segni di effrazione quindi possiamo dire che il nemico lo abbiamo all'interno della società o dello stadio. Una persona che conosce bene le dinamiche e che ha accesso agli uffici. Il ladro preso €6300 chi erano una parte di incassi degli abbonamenti. Non è la prima volta che accade un furto agli uffici amministrativi dello stadio per questo ci tuteleremo presto".