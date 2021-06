Meno restrizioni e bel tempo, la gente esce e i ladri tornano all'assalto delle case: cassaforte tagliata e addio gioielli

PESARO - Tempo bello, restrizioni Covid allentate: la gente esce e i ladri tornano all'assalto delle case. Tagliano la cassaforte e si prendono il malloppo. Questa mattina la Volante della Polizia è intervenuta in una abitazione a Vismara dove i proprietari di casa, al rientro, si sono accorti dell’intrusione dei ladri. Malviventi organizzati che avevano preparato il colpo. Infatti, una volta entrati tramite l’effrazione di una portafinestra, si sono diretti verso la cassaforte e tramite una smerigliatrice l’hanno aperta sul posto portando via tutti i monili d’oro. Si parla di circa 10 mila euro di valore. La casa non aveva allarme, la Polizia sta ascoltando i vicini di casa.

Ultimo aggiornamento: 17:12

