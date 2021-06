Infastidisce i passanti lungo il Viale urlando loro: «Guardatemi perchè sono un re»

ANCONA - Situazioni nuove ed anche originali. Forse anche troppo. Continuano i controlli delle Volanti sul territorio dorico. Nel pomeriggio di ieri e stato fatto un intervento per un cittadino somalo ubriaco lungo Viale della Vittoria che importunava i passanti cercando la loro attenzione dicendo loro di essere un re. L'uomo è stato portato in Questura per identificazione ed é stato anche denunciato.

