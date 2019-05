Fuggi fuggi di pusher al parco: tre fermati dentro il negozio etnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora controlli al parco Miralfiore. E’ successo ieri pomeriggio e c’è stato anche un fuori programma abbastanza concitato. E’ successo quando la polizia ha sorpreso all’interno del parco alcuni immigrati con fare sospetto probabilmente intenti a nascondere della droga in qualche anfratto del sottobosco o a cederla a qualche cliente. Spiazzati dall’arrivo delle pattuglie della polizia tra gli extracomunitari è iniziato un fuggi fuggi con la speranza di far desistere le forze dell’ordine dal loro intento di controlli e di far perdere le loro tracce. Ma così non è stato: nel parco è iniziata la caccia che si è estesa anche fuori dai confini del polmone verde perchè gli stranieri sono scappati verso la zona dell’Ipercoop. Alcuni hanno raggiunto un negozio etnico in via Andrea Costa e poco dopo sono stati raggiunti nell’esercizio dalle pattuglie della squadra volante della polizia che a quel punto sono arrivate in forze: due pattuglie con in più l’ausilio delle unità cinofile che erano già presenti al parco Miralfiore. Alla fine dell’ispezione tre giovani stranieri sono stati fermati e condotti in Questura per essere sottoposti ad accertamenti e verificare la loro posizione. I controlli al parco proseguiranno anche nei prossimi giorni.