L'ex olgettina e il produttore: truffe ed estorsioni porta a porta agli anziani

di Luca Ingegneri

PADOVA - L’ex olgettina, il produttore cinematografico, il prestanome e il vero regista delle vendite porta a porta. È il quartetto che sta per finire sotto processo a Pesaro dopo aver architettato una serie di estorsioni ai danni di anziani. La Procura ha concluso le indagini a carico di Erika Marcato, 32 anni, Amedeo Gagliardi, 53 anni, Mirco Chieregato, 40 anni e Andrea Callegari, 57 anni. Sono accusati a vario titolo di concorso in estorsione e tentata estorsione. Il produttore cinematografico dovrà rispondere anche di lesioni personali.La vicenda ruota attorno alla società “Sistemi per Arredare” Srl”, con sede legale a Milano, e base operativa a Montegrotto in provincia di Padova. É un’azienda che commercia a domicilio complementi d’arredo ed elettrodomestici, con strategie particolarmente aggressive, mirando in particolare a donne sole o coppie di anziani. Stando agli inquirenti sarebbero l’ex coniglietta di Playboy e l’uomo di spettacolo ad occuparsi del contatto diretto con la clientela mentre Callegari risulterebbe il vero regista dell’operazione, con la complicità delle due donne che rispondono al telefono dell’ufficio di Montegrotto gestendo reclami e contestazioni. I clienti pesaresi sono stati presi di mira nel maggio di tre anni fa.