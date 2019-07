Eccezionale a Baia Flaminia: una tartaruga marina depone le uova in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Eveneto eccezionale in Baia Flaminia: una tartaruga marina ha deposto le sue uova in spiaggia, a pochi metri dagli ombrelloni del Lido Pavarotti.Le tartuarughe sono tornate da qualche anno ad essere una (gradita) presenza in Adriatico, ma che un'esemplare abbia nidificato in un litorale tanto affollato quanto quello di Baia Flaminia è un fatto eccezionale. La Capitaneria di Porto ha transennato l'area e, c'è da scommetterci, la schiusa delle uova diventerà uno degli eventi dell'estate pesarese.