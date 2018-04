Divelti dalle rotatorie cartelli â€‹per l'anniversario di Gioachino Rossini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non sono ancora stati identificati gli autori della bravata ai danni all’aiuola dello spartitraffico che porta al borgo di Trebbiantico: dopo aver divelto, a novembre, l’installazione dedicata alla giornata del 25 novembre contro i femminicidi con le simboliche scarpette rosse, nelle festività pasquali è stata “rubata” l’insegna del 150esimo di Rossini, simbolo della città e delle celebrazioni dell’importante anno dedicato al Cigno.La sparizione della scritta è avvenuta durante il weekend pasquale ed è scomparsa anche quella, uguale, nei pressi di Galantara. Si vedono chiaramente le tracce di pneumatici di un’auto, segno che la scritta in polistirolo, fermata a terra con dei lunghi paletti di ferro, è stata proprio divelta in entrambi i casi.