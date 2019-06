Coppia di turisti scompare nel nulla: â€‹ricerche tra i monti anche con gli elicotteri

di Simonetta Marfoglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Anche la squadra mobile di Pesaro è coinvolta nelle ricerche di una coppia francese che in Italia da un paio di settimane per una vacanza tra Ravenna e Perugia non ha mai fatto ritorno a casa, a Montmorency a Nord di Parigi. Il figlio ha dato l’allarme lunedì scorso facendo scattare una serie di indagini allargate da martedì alla zona di Bocca Trabaria, ai confini tra Pesaro e l’Umbria dove una cella telefonica locale avrebbe agganciato il segnale del cellulare della donna.Marc Sansonetti, 66 anni, e Maria-Therese Biernat, 64 anni, entrambi pensionati, a fine maggio erano venuti in Italia per un viaggio di alcuni giorni. L’ultima volta sono stati visti il 3 giugno scorso a Ravenna quando hanno lasciato l’albergo presso il quale alloggiavano. Sembra che fossero diretti in auto ad Arezzo per poi raggiungere Perugia, ma nelle due località non sarebbero mai arrivati.