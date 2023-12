PESARO - Mancano ormai poche ore al CaterCapodanno, l’evento che aprirà l’anno straordinario di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura e che animerà dalle 21.30 del 31 dicembre alle 3 dell’1 gennaio 2024, piazza del Popolo. Per viverlo al meglio, e in sicurezza, il Comune ha emanato tre ordinanze. Con la prima, la numero 2670, il Comune modifica la viabilità del centro storico. Dalle 14 del 31 dicembre 2023 alle o6 dell’1 gennaio 2024 sarà vietata la sosta (con rimozione, eccetto veicoli di polizia e di emergenza) in largo Mamiani.

APPROFONDIMENTI GLI EVENTI CaterCapodanno apre il 2024: la lunga notte che porta all'inaugurazione di Pesaro Capitale con il presidente Mattarella

Le disposizioni

Dalle 17 del 31 dicembre alle 6 dell'1 gennaio previsti inoltre il divieto di transito in piazza del Popolo, in via Rossini (tra largo Aldo Moro e piazza del Popolo), in largo Mamiani, in via dell'Arsenale, in via Gavardini (deroga al senso unico per gli autorizzati dal garage di via delle Zucchette/via Gavardini e via Baldassini), in via Bruno (tra via Abbati e piazza del Popolo), in via Branca (dall'intersezione con via Passeri), in via Pedrotti (tra via Sabbatini e via Branca).

L’ordinanza impone la direzione obbligatoria a destra e sinistra in largo Aldo Moro; la direzione obbligatoria diritto in via Marsala; il divieto di transito, deroga al senso unico, in via dell'Abbondanza; la direzione obbligatoria sinistra in va Caviglia (intersezione con via Abbati). Divieto di sosta anche in via Bruno (nel tratto tra il retro del "Mercato delle Erbe" e piazza del Popolo). In piazza del Popolo, l'accesso pedonale sarà consentito solo attraverso i varchi autorizzati.

Con la seconda, la numero 2671, il Comune dispone dalle 20 di domenica 31 dicembre, fino alle 3 dell’1 gennaio, in piazza del Popolo e nelle vie limitrofe afferenti, il divieto di vendita per asporto e di utilizzo e detenzione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio. Con la terza ordinanza, la numero 2668 si vieta “a chiunque di far esplodere fuochi d’artificio, petardi, botti e giochi pirici di qualsiasi genere in piazza del Popolo, nelle vie limitrofe ed in prossimità di ospedali e case di cura”, dal 31 dicembre all’8 gennaio. Le violazioni del dispositivo sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa di 150 euro.

Ultime ore

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che oggi alle 12 scadono le prenotazioni per il cenone popolare al Bocciodromo di via dell’Acquedotto: per prenotare il proprio posto basterà chiamare il numero 3517673854. Il cenone avrà luogo nello spazio comunale del Bocciodromo (dalle 20 alle 22), grazie alla collaborazione dei gestori dello spazio e Gulliver. Il menù prevede: antipasto con tortino di verdure, tacchino con salsa tonnata, cipolline in agrodolce; lasagne di verdure; pasticciata e pomodori in gratin; tiramisù; acqua, vino e calice di spumante. Disponibile anche il menù “gluten free”, da specificare al momento della prenotazione: (tortino di verdure, tacchino con salsa tonnata, cipolline in agrodolce; insalata di riso; pasticciata alla pesarese con erbe; acqua, vino e calice di spumante). Il costo è di 35 euro adulti, 25 bambini. Pagamento sul posto.