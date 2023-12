PESARO Si entra nell’anno “magico” da Capitale italiana della Cultura passando dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella atteso il 20 gennaio alle performance “provocatorie” di Rosa Chemical. Essere Capitale significa anche scavalcare muri, uscire dagli schemi e avere coraggio. È iniziato il conto alla rovescia che ci porterà al grande appuntamento che potrebbe davvero essere la svolta per la città ma anche per tutta la provincia.

Il programma

Il calendario dell’anno straordinario di Pesaro 2024, presentato ieri alla città, fissa le sue prime date: a fare da apripista sarà il CaterCapodanno del 31 dicembre in piazza del Popolo firmato Rai Radio 2, ponte simbolico verso cerimonia inaugurale del 20 gennaio, definita festa intergenerazionale dal sindaco Ricci e dall’assessore alla Bellezza, Vimini. Cerimonia inaugurale: pesaresi, associazioni di categoria, albergatori e tour operator, devono segnarsi in agenza questa data importante di sabato 20 gennaio. «Come una lunga giornata bianca di festa per la città e l’intera provincia – annuncia il sindaco – presentando le primi» dice il sindaco. Un’organizzazione trasversale, grazie alla partnership con Caterpillar, alla direzione artistica del progetto “La Natura della Cultura” e con il coinvolgimento di 120 istituti scolastici della provincia, ci traghetterà alla sfida nazionale della Capitale.

Lo start

L’apertura delle celebrazioni è fissata dalle 11.30 alle 13 alla Vitrifrigo Arena con l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ingresso gratuito ma con posti nominativi da prenotare a partire dal 27 dicembre sulla piattaforma on line Vivaticket o presentandosi negli orari di apertura mattino e pomeriggio, alla biglietteria del Teatro Rossini o al punto Tipico Tips di via Rossini. Maratona non stop quella del 20 gennaio e si riprenderà alle 17 con il concerto gratuito di Max Gazzè. Dalle 20.30 Mirco Casadei e la sua Orchestra. Ed ancora fino a notte fonda all’insegna dell’anti-conformismo e del divertimento per giovanissimi. Prima la performance di Rosa Chemical poi l’alternanza di alcuni dj pesaresi nell’evento Once a Year, per far ballare l’Arena e con un biglietto a pagamento a 15 euro. La chicca sulla cerimonia inaugurale arriva da Massimo Cirri co-conduttore di Caterpillar Rai Radio 2. “Stralci di parole prese dal “messaggio di fine anno” scritto per l’occasione dal primo Coro Civico della città di Pesaro, fatto di persone comuni scelte a caso, saranno consegnate al Capo dello Stato in occasione della cerimonia istituzionale”.

La logistica

Per la non stop del 20 gennaio resta però da definire la logistica e il servizio di bus navette in collaborazione con Adriabus da e verso l’Arena. Ci sta lavorando l’Amministrazione insieme agli altri Comuni partner del progetto di Pesaro Capitale, che dovranno compartecipare al servizio di trasporto straordinario. «Si sta pensando - ha anticipato l’assessore Vimini – a un servizio ad hoc da definire per far arrivare alla VitriArena anche scolaresche e cittadini da Urbino e dal Montefeltro». CaterCapodanno: tutti in piazza dalle 21.30 alle 3 per festeggiare il Capodanno da Capitale e in diretta nazionale su Rai Radio2, organizzato in collaborazione con Amat. Sul maxi palco i conduttori Sara Zambotti e Massimo Cirri, il duo Colapesce e Dimartino con Valerio Lundini e I Vazzanicchi, poi dj set con Elia Trebbi e Toni Grandolfo. Prima però il “gran cenone sociale” al nuovo Bocciodromo di via dell’Acquedotto e alla palestra Carducci con capienza di 600 posti, per tutte quelle famiglie, che non trovando posto last minute al ristorante o per evitare la serata di Gala in locali e hotel, preferiscono raggiungere la piazza dalle 22 e cenare ad un prezzo “popolare” grazie allo staff della onlus Gulliver.

I temi della festa

«Da piazza del Popolo – annunciano in videocall i conduttori di Caterpillar - cercheremo di accendere i riflettori sul tema della Pace, che ci porterà in collegamento con Gerusalemme, dove incontreremo la scuola di musica Istituto Magnificat con i suoi ragazzi ebrei, cristiani, e musulmani, e con gli insegnanti che continuano a portare avanti l’ impostazione di Padre Armando Pierucci, originario del territorio. La piazza si sposterà virtualmente a Nova Gorica e Gorizia per collegarsi con don Luigi Ciotti di Libera, associazione contro le mafie e con il suo messaggio per la legalità, tema questo che sarà snocciolato anche durante l’intervento di Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Bologna».