Via l'impalcatura, si alza il sipario sul vecchio Hangar: primi sguardi al PalaScavolini

PESARO - Un iter lungo e travagliato, non ancora concluso. Ma qualcosa, nella vicenda vecchio palas di viale dei Partigiani, il caro e veccchio "Hangar" si inizia a vedere. Se ne sono sicuramente accorti coloro che si sono trovati a passare dalle parti dell'impianto sportivo, notando le facciate esterne, non più coperte dalle impalcature.

Nel frattempo si va avanti per completare l'annoso intervento, che ha rischiato di trasformarsi in un'incompiuta e che ha richiesto più fondi di quanti erano stati preventivati, provocando anche diverse polemiche politiche. Ma intanto, senza implacature, i cittadini hanno guardato con stupore quello che prenderà il nome di Pala Scavolini, omologato per ospitare eventi sportivi, e nei piani dovrà diventare l'auditorium del Rof. E non somiglia molto al vecchio Hangar, anzi.