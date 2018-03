Il camion dei rifiuti sbanda e si ribalta: l'autista finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un mezzo della Teknoservice si è ribaltato ieri pomeriggio nella zona del Parco della Pace durante il servizio di raccolta di rifiuti per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente. Il mezzo mentre procedeva lungo il consueto tragitto previsto per lo svolgimento del servizio ha sbandato improvvisamente finendo per ribaltarsi ai lati della strada, per cause ancora da determinare. Anche in questo caso sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al pronto soccorso. L’autista che era alla guida è stato ricoverato all’ospedale San salvatore con lievi conseguenze. Nel ribaltamento del mezzo non sono rimaste coinvolte nè altre persone nè altri veicoli. Sul posto è intervenuta per i rilievi sempre una pattuglia della polizia locale.