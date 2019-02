Cadono pezzi di cornicione in strada in centro: auto danneggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il bilancio parla di alcune auto danneggiate, ma è stato solo per una circostanza fortunata se quei grossi pessi di cemento e laterizi non abbino colpito qualche passante.Paura questa mattina nella centralissima via Curiel, dove alcuni pezzi di cornicione si sono staccati da un palazzo e sono caduti in strada, proprio davanti all'ingresso di un supermercato. L'area è stata transennata dalla Polizia municipale e messa in sicurezza dai vigili del fuoco.