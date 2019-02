Cadono calcinacci dal ponte: ​strada chiusa per sopralluogo tecnico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Verifiche in corso ieri mattina per la campata del cavalcavia della statale 16 che passa su via Kolbe, strada che in tanti utilizzano come scorciatoia per raggiungere l’Adriatica dal quartiere di Loreto e viceversa. Gli automobilisti che si sono trovati a transitare verso Fano hanno trovato i tecnici comunali del servizio Nuove opere e addetti del Centro operativo a monitorare il tratto a causa di un distaccamento, avvenuto durante la notte tra martedì e mercoledì, con porzioni di calcinacci che si sono staccati dall’arcata finendo sulla strada. La situazione è sotto controllo e monitorata, hanno riferito nella giornata di ieri i tecnici, dopo la rimozione di parti di calcestruzzo nella parte più bassa della struttura. Il ripristino sarà completate nella giornata di oggi dal Centro operativo comunale.«I nostri tecnici stanno eseguendo delle verifiche programmate sul ponte di via Kolbe – chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni – per questo il tratto è stato chiuso dalle 9 alle 10.30 di giovedì per evitare ulteriori disagi alla circolazione. Queste verifiche sono propedeutiche all’avvio dei lavori di ristrutturazione veri e propri».