Bancarotta: l'ex patron della Vis Bruscoli condannato a cinque anni

PESARO - Tre condanne e un’assoluzione. Ieri la sentenza per il processo che riguardava l’accusa di bancarotta fraudolenta nei confronti di Giuseppe e Roberto Bruscoli della Tecnobrum, accusata di aver venduto materiali di scarto alla Lisco, una società libica, al posto di apparecchiature per la realizzazione di una centrale di depurazione per l’acqua a Misurata. Assolto Giacomo Bruscoli. Il caso riguardava la nota famiglia Bruscoli che in passato era legata anche alla Vis Pesaro. Gianluca è stato assolto per il fatto non sussiste. Era difeso da Paolo Biancofiore.Per Giuseppe Bruscoli, 81 anni, difeso dall’avvocato Umberto Bianco è arrivata la condanna a 5 anni di reclusione per i reati di bancarotta distrattiva e documentale e per reato fiscale. Il pm aveva chiesto 6 anni e 6 mesi.