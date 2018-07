Banca d'Italia mette in vendita la sua storica sede in pieno centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L'ex Banca d’Italia di via Rossini in vendita, è arrivato il momento di Zara? I grandi contenitori vuoti della città sono in vendita. Dopo Villa Marina, è stato messo sul mercato anche il complesso dell'ex Banca d'Italia, all'inizio di via Rossini.Banca d'Italia ha infatti comunicato di aver avviato una procedura per la vendita, senza base d’asta, dell’immobile che ospitava la ex Filiale di Pesaro. Negli ultimi mesi si era parlato molto di Zara, che ora potrebbe farsi davvero avanti, ma c'erano stati anche interessamenti di altre grandi catene.