Arrestato un altro nigeriano con l'eroina nel triangolo dello spaccio

PESARO - Anche lui nigeriano, anche lui richiedente asilo. Quanto basta per costituire una traccia investigativa da sviluppare per cercare di risalire a chi rifornisce di droga i pusher che frequentano il parco Miralfiore e i giardini nei pressi della stazione ferroviaria, che tanto allarme sociale stanno suscitando.Nel giornodi un nigeriano di 33 anni in via Bramante, immortalato dalle riprese video con i telefonini dei testimoni e meritevole di una coda di applausi, un altro pusher è incappato nei controlli della squadra antidroga in borghese della Questura nel parco Miralfiore. Mercoledì pomeriggio i poliziotti, fingendosi semplici frequentatori del parco, hanno notato una cessione di droga tra uno straniero e un pesarese. E hanno subito bloccato il primo. Si tratta appunto di un nigeriano di appena 21 anni, richiedente asilo come lo spacciatore arrestato poche ore prima.