Gli ambulanti lasciano la merce in spiaggia: sequestrati 500 articoli

PESARO - Ancora lotta dura alla vendita abusiva sull’arenile e alla contraffazione. Ieri un altro servizio dei vigili urbani in spiaggia, in particolare nella zona del Genica, un luogo dove si radunano i mercanti abusivi stazionando con un campionario di ogni tipo.Alla vista degli agenti un fuggi fuggi generale e improvviso, tanto che gli abusivi non sono riusciti a raccogliere la loro merce, ma l’hanno lasciata sul posto. I vigili hanno dunque proceduto ai sequestri: si parla di oltre 500 oggetti. In particolare 338 bracciali, 25 ombrelli, 89 occhiali da sole, 4 bandane, 51 elastici per capelli, 30 abiti da donna e 29 collane. Il tutto è stato portato nei depositi del comando della Polizia locale in attesa di essere distrutto