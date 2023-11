URBINO - Omicidio di Fossombrone, Andrea Marchionni giudicato incapace di intendere e di volere. La p ubblico ministero ieri ha richiesto il trasferimento dal carcere a una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza per casi psichiatrici (Rems) .



Il caso riguarda l’omicidio di Marina Luzi, la 39enne di Fossombrone, mamma di una bambina di poco più di due anni che il 25 luglio è stata uccisa a sangue freddo sull’uscio di casa dal cognato Andrea Marchionni, 47 anni, falegname.

Diede la pistola ai carabinieri

Poco dopo l’uomo è andato a costituirsi alla stazione dei carabinieri di Fossombrone consegnando la Beretta regolarmente detenuta per attività sportive e limitandosi laconicamente a rivelare di avere ucciso una donna.

Ieri il deposito della perizia psichiatrica e la risposta ai quesiti davanti al la giudice per le indagini preliminari di Urbino. Una perizia richiesta dal tribunale, viste le dichiarazioni rese in interrogatorio e consegnate ai carabinieri in un suo scritto.

Il delirio nell'interrogatorio

«La massoneria è coinvolta nella vicenda Covid e il vaccino contiene sostanze dannose per la salute, dispositivi elettronici talmente piccoli da non essere visti ad occhio nudo (nanotecnologia) e che Marina Luzi assieme ad altre persone hanno operato per contagiarmi e procurarmi danni fisici con questi dispositivi che sono a tutti gli effetti armi biologiche».

Un delirio che lo ha portato a convincersi di essere perseguitato dalla cognata - un complotto riguardante non solo il Covid e i vaccini ma anche i rischi derivati dal 5G - a tal punto da avere maturato il piano del suo omicidio nella villetta bifamiliare in via Pirandello. Un'esecuzione vera e propria quella di Marina Luzi. «Ho mirato alla testa per non farla soffrire», aveva detto al la gip F rancesca D’Orazio.

«Schizofrenico paranoide»

I l perito Luigi Berloni, psicopatologo forense, ha risposto al quesito. In sintesi Marchionni era del tutto incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Sarebbe affetto da «schizofrenia paranoide» e da «psicosi delirante». Una patologia che sarebbe insorta due anni prima, dai tempi del C ovid, con effetti «deliranti e allucinatori». Le sue convinzioni deliranti erano che la massoneria aveva diffuso il contagio del C ovid e che lui stesso avrebbe subìto una tortura.

L’omicidio sarebbe stata la «soluzione per eliminare il persecutore». A guidarlo i «demoni nella sua testa». Un omicidio che avrebbe commesso con «intenzionalità, lucidità e freddezza». Ma «senza comprensione della realtà». Per cui sarebbe stato «del tutto incapace di intendere e di volere al momento del fatto».

Resta la pericolosità sociale

Per il perito resta ferma l’elevata pericolosità sociale di Marchionni . In conseguenza di ciò la pm Si monetta Catani ha richiesto la modifica della misura cautelare con il passaggio dal carcere di Villa Fastiggi a una Rems per malati psichiatrici . T occherà a lla g ip la decisione. L’avvocat a Elena Fabbri tutela il compagno della vittima e della figlia.