PERGOLA Dopo l’antipasto di ieri, servito a Urbino, con il raduno degli equipaggi delle ‘Cento miglia del Gusto, attraverso le Terre del Tartufo’ e la presentazione del libro ‘L’Italia del tartufo’ di Gianluca Carrabs, oggi parte ufficialmente la 26esima edizione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola.

APPROFONDIMENTI IL RISANAMENTO Teatro Rossini, su il sipario dopo due anni. Cresce l'attesa per il 7 ottobre per la grande festa inaugurale



Variegato il programma della prima delle tre domeniche della manifestazione dedicata al diamante della terra e ai prodotti tipici. Alle 10, davanti al palazzo comunale, l’apertura della kermesse e della mostra mercato con la banda cittadina. Alla stessa ora la partenza dalla città ducale del raduno di auto storiche che attraverseranno Acqualagna con tanto di visita alla riserva Naturale Gola del Furlo, per arrivare nella città dei Bronzi dorati alle 13, dove al ‘Portico del gusto’ degusteranno piatti a base di tartufo.

L’amministrazione comunale consegnerà un omaggio ai partecipanti che poi nel pomeriggio faranno visita al museo dei Bronzi dorati. Diamante della terra protagonista di tanti appuntamenti. Alle 11 il primo dei cooking show con Davide Di Fabio del ristorante Dalla Gioconda. Alle 19 sarà la volta di Enrico Mazzaroni del ristorante Il Tiglio. Alle 16 piazza Fulvi ospita il concerto della Bandabardò. ‘Se mi rilasso collasso’, un libro suonato con la partecipazione di Giobbe Covatta.



All’Angel Dal Foco, alle 17, va in scena ‘Il Teatro dei Golosi’: inaugurazione della Fiera con i saluti istituzionali e la consegna del Premio Fratelli Guzzini alla carriera a Livia e Alfonso Iaccarino (chef 2 stelle Michelin) del ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi. Conclusione della lunga giornata al ristorante Giardino di San Lorenzo in Campo per la ‘Cena di gala’ con la partecipazione di un grande cuoco di casata. L’ingresso alla Fiera è libero. Ulteriori informazioni nelle pagine social.