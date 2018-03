Lo straziante addio di Tommaso: «Scrivo â€‹per non andarmene nel silenzio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERGOLA - Pergola si è fermata in silenzio e con le lacrime agli occhi, per dare l’ultimo saluto a Tommaso Guescini, il 24 enne che venerdì si è tolto la vita sparandosi al poligono di Apecchio. Stracolma la cattedrale. In tantissimi si sono stretti al dolore immenso della famiglia del ragazzo, ai genitori Loredana e Stefano, al fratello maggiore Marco. C’è chi piange, chi si abbraccia per farsi forza. Dal parroco don Filippo parole di speranza: "Questa morte toglie il respiro. Tommaso ha lottato, ognuno di noi fa i conti con fragilità grandi. In mezzo a tanta fatica è facile perdersi e non vedere la luce. Chiediamo a chi è più grande di noi di non farci smarrire, di trovare la luce. Siamo certi che il Signore starà consolando Tommaso". C’è anche chi legge la lettera che il ventiquattrenne ha lasciato: "Scrivo poche parole per non andarmene in silenzio. Nemmeno io immaginavo di arrivare a tanto".