Pergola, lutto per Tommaso morto a 24 anni Rinviato spettacolo teatrale

PERGOLA- Un colpo secco di pistola rivolto contro di sé, a 50 chilometri da casa, come ultimo atto di un piano tanto lucido quanto disperato. Così si è tolto la vita alle 13 di ieri nel poligono di tiro Cora Candigliano di Apecchio un giovane di Pergola. Tommaso Guescini, 24 anni, studente universitario, si era presentato in mattinata al poligono chiedendo di poter sparare, ma poi ha rivolto la pistola contro di sè. Nell’auto sono stati trovati bigliettini di addio indirizzati dalla vittima ai suoi familiari. Fatti i dovuti rilievi, con l’autorizzazione del magistrato di turno Irene Lilliu, verso le 17,30 la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Urbino, dove oggi sarà sottoposta a un esame. Sono stati i carabinieri di Piobbico ad avvertire i genitori del giovane a Pergola, sui quali la notizia si è abbattuta come un colpo di maglio.Tommaso era figlio unico. Aveva conseguito la laurea triennale in psicologia a Cesena e seguiva un master. Stagionalmente lavorava nella piscina di Pergola ed era inserito nella vita della comunità. La notizia per tutti è stata uno choc. Il sindaco Francesco Baldelli esprime un pensiero spirituale: «Elevo una preghiera al Cielo per questo ragazzo buono di Pergola, sicuro che tra le braccia del Signore ci proteggerà». In segno di lutto lo spettacolo di Paolo Cevoli in programma stasera al teatro Dal Foco è stato sospeso.