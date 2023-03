Parco San Bartolo, ufficiale Silvano Leva nuovo presidente. Vice Matteo Sanchioni (Gabicce)

PESARO - Parco San Bartolo, ufficializzato come nuovo presidente Silvano Leva (rappresentante delle associazioni agricole), vice Matteo Sanchioni (di Gabicce Mare). Succedono a Stefano Mariani. «Il Parco San Bartolo è un luogo straordinario, dalla bellezza inestimabile e dall'immenso valore paesaggistico. - è stato il commento del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci - Uno spazio per noi importantissimo, che vogliamo tutelare, valorizzare e far vivere sempre di più nel rispetto dell'ambiente. Lo abbiamo eletto tra i simboli della Capitale italiana della Cultura 2024, perché esprime l'essenza della nostra "Natura della Cultura" raccontata nel dossier di candidatura, e sarà tra le realtà protagoniste di questa entusiasmante avventura che stiamo vivendo e vivremo insieme a tutto il territorio».

Il ringraziamento di Pascuzzi

Anche il sindaco di Gabicce Mare, Domenico Pascuzzi, ha voluto ringraziare «Stefano Mariani e tutta la squadra per l'ottimo lavoro svolto in questi anni» per poi fare gli auguri di buon lavoro a «Silvano Leva, con l'auspicio che possa rappresentare gli interessi del nostro bellissimo territorio, per uno sviluppo sostenibile del Parco San Bartolo. Ringrazio il neo presidente per aver nominato Matteo Sanchioni, del Comune di Gabicce Mare, come suo vice»