Una partita di calcio per ricordare Pierpaolo Panzieri. Michael Alessandrini stava seguendo un corso online per "truccare" i cadaveri

PESARO - Una partita di pallone per ricordare Pierpaolo Panzieri. Per lui, ieri sera, sono scesi nel campetto di Baia Flaminia, gli amici di sempre. Sulle magliette l'immagine di Pier. Un modo di ricordarlo, di non spezzare il filo che li ha uniti fin dalla prima adolescenza. «È una lunga attesa - racconta il padre di Pier - non si può neppure immaginare quanto sia difficile aspettare questo tempo che ci separa ancora dall'autopsia e dal giorno in cui potremo dare l'ultimo saluto al nostro Pier. Il gesto che abbiamo scelto per alleviare il peso dell'attesa con tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato, è proprio una partita di calcio, che ci unirà in un abbraccio intimo».

«Voglio che mio figlio venga ricordato così»

Il padre prosegue: «Non ho rabbia per nessuno voglio solo che mio figlio venga ricordato per ciò che davvero era con tutti». Intanto gli inquirenti cercano di definire con precisione la personalità di Michael Alessandrini, accusato dell'omicidio dell'amico. A 30 anni una serie di tentativo di trovarsi un lavoro andati a vuoto. Tra questi un periodo di prova all'agenzia di pompe funebri Tonelli durata solo qualche giorno e infine all'Humanitas. «Sarà passato quasi un anno e mezzo dice il titolare è rimasto in agenzia per qualche mese, poi le nostre strade si sono divise per altri motivi. Almeno nei miei confronti non ha mostrato atteggiamenti strani». In effetti Michael era iscritto a un corso on line di tre anni per "truccare" i cadaveri, ma fuori Pesaro.