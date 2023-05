PESARO La sorpresa che non ti aspetti: mandi avanti i lavori per la ciclovia adriatica e mentre prosegui con il tracciato del completamento della linea ciclopedonale Vismara Foglia ti spuntano delle cisterne ricoperte in fibrocemento. Il problema è che il fibrocemento contiene amianto e che le cisterne sono addirittura 10, al momento temporaneamente collocate in un terreno nella zona di Vismara ma in attesa di smaltimento da parte dell’Amministrazione comunale che le dovrà conferire in una discarica speciale.

Non si sa chi possa averle lasciate nel posto dove sono state scoperte nè a quanto tempo risalga l’abbandono delle stesse. Si sa che in passato tradizionalmente il fibrocemento era arricchito da fibre di amianto, mentre la sua versione più recente ed ecologica presenta fibre naturali prive di sostanze nocive. Al momento del ritrovamento delle cisterne è stata fatta comunque una segnalazione agli organi competenti e sono in corso gli accertamenti per identificare gli autori, ma adesso per il Comune è importante che siano rimosse e che spariscano definitivamente. Per questo è già stata trovata una ditta specializzata, la Tecnocoperture di Osimo, che si occuperà dello smaltimento. L’importo dell’operazione è di poco inferiore a 10mila euro.

Il prossimo step

Nei giorni scorsi l’assessore all’Operatività Enzo Belloni parlando della fine dei lavori della ciclabile di Vismara, in via Liri e via Lambro, aveva già annunciato che il prossimo step sarà il cantiere per la pista ciclabile che da Vismara arriverà fino alla ciclabile del fiume Foglia, attraversando Torraccia. Un intervento corposo, per un importo complessivo di 921mila euro, dovuto alla necessità di realizzare un passaggio sotto la ferrovia e l’attraversamento di un fosso demaniale per il quale sono state richieste prescrizioni. Il Comune sta affidando le le verifiche belliche, per circa 15mila euro. che inizieranno entro fine mese. Successivamente potranno iniziare i lavori. L’opera è stata affidata all’impresa Marcolini di Sassocorvaro.